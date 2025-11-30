به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی احمدپور گفت: این بازدید با همکاری آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد و طی آن کارشناس نمونه‌بردار، از پساب نهایی تصفیه‌شده نمونه‌برداری کرد. وی افزود: کارشناس اداره نیز بر روند نمونه‌برداری و فرآیند خوداظهاری واحد نظارت داشت.

احمدپور بیان کرد: نتایج آنالیز پس از تکمیل، توسط آزمایشگاه معتمد در سامانه جامع محیط زیست انسانی بارگذاری می‌شود تا مراحل بررسی و ارزیابی زیست‌محیطی طبق ضوابط قانونی انجام گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: پایش مستمر عملکرد تصفیه‌خانه‌ها و کنترل کیفیت پساب خروجی، نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در سطح شهرستان دارد.