جمعی از مسئولین با حضور در منازل فرماندهان پایگاهها و پیشکسوتان بسیج از مجاهدتهای آنان تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از مسئولین با حضور در منازل فرماندهان پایگاهها و پیشکسوتان بسیج در قالب طرح مثل سلامی دیدار و از مجاهدتهای چند ساله آنها با اهدای لوح تجلیل کردند.
فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدارها گفت: حضور بسیج نه تنها در میدان نبرد و جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه مثال زدنی بود بلکه بسیجیان در تمامی عرصهها جانفشانی میکنند و در خدمت مردم در مناطق محروم کشور هستند
رعنا قربانی خاطر نشان کرد وجود روحیه بسیج و زنده و پویا بودن روحیه بسیجی در کشور. امروز باعث شده دشمنان نتوانند توطئههای خود را در کشور عملیاتی نمایند و این روحیه مقاومت امروز بعنوان الگو به تمامی کشورهای منطقه تسری پیدا کرده است.