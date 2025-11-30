به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمعی از مسئولین با حضور در منازل فرماندهان پایگاه‌ها و پیشکسوتان بسیج در قالب طرح مثل سلامی دیدار و از مجاهدت‌های چند ساله آنها با اهدای لوح تجلیل کردند.

فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدار‌ها گفت: حضور بسیج نه تنها در میدان نبرد و جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه مثال زدنی بود بلکه بسیجیان در تمامی عرصه‌ها جانفشانی می‌کنند و در خدمت مردم در مناطق محروم کشور هستند

رعنا قربانی خاطر نشان کرد وجود روحیه بسیج و زنده و پویا بودن روحیه بسیجی در کشور. امروز باعث شده دشمنان نتوانند توطئه‌های خود را در کشور عملیاتی نمایند و این روحیه مقاومت امروز بعنوان الگو به تمامی کشور‌های منطقه تسری پیدا کرده است.