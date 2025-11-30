پخش زنده
امروز: -
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از تداوم برخورد قاطع با پسماندسوزی در واحدهای ضایعاتفروشی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از تداوم برخورد قاطع با پسماندسوزی در واحدهای ضایعاتفروشی این شهرستان خبر داد.
فهیمه قمری با بیان اینکه پسماندسوزی یکی از اصلیترین عوامل انتشار آلایندههای خطرناک در هوا و تهدید جدی برای سلامت شهروندان است، گفت: گشتهای پایش محیط زیست به صورت مستمر در سطح شهرستان فعالیت دارند و هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه سوزاندن پسماند بهسرعت شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم در کنترل آلودگی هوا افزود: از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه پسماندسوزی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.