پخش زنده
امروز: -
دو واحد تولیدی مرغ تخمگذار در تربت جام سالانه حدود ۸۱۰ تن تخم مرغ تولید می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرجهاد کشاورزی تربت جام در حاشیه بازدید از دو واحد مرغ تخمگذار گفت: بازدید با هدف بررسی تمهیدات ایمنی و آمادگی برای فصل سرما و همچنین بررسی تجهیزات، سیستمهای گرمایشی و قابلیت استفاده از سوخت جایگزین در صورت قطعی گاز از مهمترین محورهای بود تا از تداوم تولید بدون وقفه در شرایط جوی سرد اطمینان حاصل شود.
محمد دوستخواه احمدی افزود: در دو واحد تولیدی مرغ تخمگذار سالانه حدود ۸۱۰ تن تخم مرغ تولید میشود که سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و تضمین امنیت غذایی منطقه ایفا مینمایند.
وی با اشاره بر لزوم نگهداری سوخت جایگزین و دوگانه سوز کردن سیستم های گرمایشی ادامه داد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته، واحدهای تولیدی باید احتمال قطعی گاز در اوج سرمای زمستان را جدی بگیرند و برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر، از هم اکنون تمهیدات لازم را بیندیشند.
وی بیان کرد: این بازدید در چارچوب برنامههای مستمر مدیریت جهاد کشاورزی برای پایش و حمایت از واحدهای تولیدات دامی و اطمینان از تداوم تولید در تمامی فصول سال انجام شد.