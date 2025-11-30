تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله گروهی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (یکشنبه) آخرین بازی خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا در ورزشگاه EKA آره‌نا مقابل هند برگزار کرد که با نتیجه دو بر یک شکست خورد.

شاگردان ارمغان احمدی در نیمه نخست این مسابقه با گل امیررضا ولی‌پور در دقیقه ۱۹ از حریف پیش افتادند، اما در دقیقه ۱+۴۵ داور اردنی به نشانه پنالتی برای هند در سوت خود دمید که دالالمون گانگته، کاپیتان حریف این پنالتی را به گل تساوی تبدیل کرد تا نیمه اول با تساوی یک بر یک تمام شود.

در نیمه دوم روی یک غفلت، باعث شد تا هندی‌ها گل دوم را در دقیقه ۵۲ توسط گونلیبا بزنند و بازی پیش بیفتند. پس از این گل حملات نوجوانان ایران ادامه داشت، اما کم دقتی در ضربات نهایی و دفاع چند لایه میزبان مانع از زدن گل تساوی شد تا شاگردان ارمغان احمدی شکست تلخی را تجربه کنند.

ترکیب تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل هند:

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طا‌ها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری (۷۵- محمد حسین حاجی علی اکبری)، امیر رضا ولی‌پور (۷۵- محمد قاسمی)، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیرمحمد افراسیابی (۵۶- امیرحسین طایفه (دقیقه ۸۸- طا‌ها محمدی مهر)