شوراهای اسلامی شهر و روستا تبلور مشارکت مردم در مدیریت شهری و روستایی است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از نماد‌های مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌باشد که در آن نمایندگان مردم در امر اداره شهر و روستا‌ها مشارکت می‌کنند.

منتخبان مردم در شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخاب شهردار و دهیاران در جهت مدیریت شهر و روستا فعالیت و نظارت دارند و مسیر پیشرفت و توسعه مناطق شهری و روستایی را هموار می‌کنند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک در یازدهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.