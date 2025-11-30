پخش زنده
شوراهای اسلامی شهر و روستا تبلور مشارکت مردم در مدیریت شهری و روستایی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از نمادهای مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا میباشد که در آن نمایندگان مردم در امر اداره شهر و روستاها مشارکت میکنند.
منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخاب شهردار و دهیاران در جهت مدیریت شهر و روستا فعالیت و نظارت دارند و مسیر پیشرفت و توسعه مناطق شهری و روستایی را هموار میکنند.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک در یازدهم اردیبهشت ماه برگزار میشود.