واشنگتن پست نوشت: اگرچه آمریکایی‌ها بار‌ها خواستار کاهش قیمت‌ها شده‌اند، اما اقتصاددانان می‌گویند بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از همه‌گیری تقریباً ناممکن و حتی خطرناک است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از واشنگتن‌پست؛ قیمت کالا‌ها و خدمات در آمریکا طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ از رشد ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی و جهش بیش از ۳۰ درصدی هزینه مسکن گرفته تا افزایش قیمت خودرو، انرژی، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان. این روند، به‌رغم وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ برای کاهش هزینه‌های زندگی، همچنان ادامه دارد و بر اساس نظرسنجی جدید واشنگتن‌پست-ای‌بی‌سی-ایپسوس، ۵۹ درصد مردم ترامپ را مسئول وضع کنونی تورم می‌دانند.

این گزارش افزود: اقتصاددانان معتقدند که کاهش گسترده قیمت‌ها تنها در صورت سقوط شدید تقاضا ــ مانند دوران بیکاری بالا رخ می‌دهد؛ وضعی که خود می‌تواند آغازگر رکود باشد. آنها هشدار می‌دهند که کاهش قیمت‌ها حتی در سطح انتظارات مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند خرید‌ها را به تأخیر انداخته و اقتصاد را وارد رکود فوری کند.

در ادامه آمده است هرچند موارد استثنایی مانند کاهش قیمت تخم‌مرغ پس از فروکش‌کردن شیوع آنفلوانزای مرغی وجود دارد، اما تورم گسترده سال‌های اخیر عملاً تثبیت شده و بازگشت‌پذیر نیست. با وجود افت نرخ تورم از اوج ۹.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳ درصد، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان ۲۵ درصد بالاتر از آغاز دوران کروناست.

این گزارش اضافه کرد: کارشناسان می‌گویند اگر قیمت‌ها به سطح قبل از همه‌گیری کاهش یابد، با توجه به افزایش دستمزدها، شرکت‌ها توان پرداخت حقوق کارکنان را از دست می‌دهند و این مسئله می‌تواند منجر به رکود عمیق شود. به گفته فرانچسکو بیانکی از دانشگاه جانز هاپکینز، «اقتصاد در چنین شرایطی وارد چرخه خطرناک کاهش قیمت، کاهش تقاضا و رکود می‌شود؛ وضعی که اقتصاددانان آن را به‌شدت نگران‌کننده می‌دانند.»

واشتنگتن‌پست در پایان نوشت: برخی تحلیلگران می‌گویند تنها راه کاهش فشار هزینه‌ها، نه کاهش قیمت‌ها بلکه تقویت دستمزد‌ها و افزایش یارانه‌های دولتی در حوزه‌هایی مانند مسکن، بهداشت و مراقبت از کودکان است. آنها معتقدند: دولت با اصلاح قوانین ساخت‌وساز و تغییر سیاست‌های بهداشتی می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را کنترل کند. در همین حال، جناح چپ نیز به‌جای مطالبه «کاهش قیمت‌ها»، خواهان یارانه‌های بیشتر و سیاست‌هایی برای افزایش قدرت خرید خانوارهاست.