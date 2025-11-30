به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: طرح حذف دریافت کرایه نقدی در اتوبوس‌های قزوین که قرار بود از ابتدای آذر اجرا شود، به دلیل مسائل سلامت رانندگان و فرصت‌دهی به شهروندان برای استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی، تا ۱۵ آذر به تعویق افتاد.

تقوی افزود: از ۱۵ آذر رانندگان دیگر وجه نقد از مسافران دریافت نخواهند کرد و پرداخت کرایه تنها از طریق کارت بانکی، کارت شهروندی یا تلفن همراه امکان‌پذیر است.

او افزود: زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی آماده شده و هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد از ۵۰ هزار مسافر روزانه از اپلیکیشن یا کارت بانکی استفاده می‌کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: تأکید کرد: حدود ۲۰ درصد مسافران هنوز به این روش روی نیاورده‌اند و باید به تدریج ملزم به استفاده از پرداخت هوشمند شوند.

او گفت: برای آموزش رانندگان و بازرسان، ۱۵ نفر نیرو در مبادی خطوط مستقر شده‌اند تا کیف پول بانکی ایجاد کرده و نصب اپلیکیشن را آموزش دهند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین گفت: مسافرانی که تمایلی به استفاده از اپلیکیشن یا کارت بانکی ندارند، می‌توانند از باجه‌های سطح شهر بلیت تک‌سفری یا چندسفری تهیه کرده و با بارکد آن کرایه خود را پرداخت کنند.