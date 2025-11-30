پخش زنده
رئیس پلیس راه کشور گفت: تصادفات در خوزستان از میانگین آمار کشوری بالاتر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسن مومنی در نشست شورای راهبردی کاهش تصادفات خوزستان افزود: سهم تصادفات رانندگان بومی در خوزستان هفت تا هشت درصد بیشتر از میانگین کشوری است که این موضوع درونشهر و برونشهر را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه آمار خوزستان در موضوعات سرعت غیر مجاز و تصادفات گروههای آسیبپذیر شامل عابران پیاده و موتورسیکلتسواران در خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است، ادامه داد: جانباختگان در گروههای سنی ۲۱ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ سال در استان خوزستان بیشتر از میانگین کشوری است.
وی بر ضمن درخواست از هموطنان خوزستانی برای رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی بیان کرد: استان خوزستان در حوزه تصادفات درونشهری رتبه آخر و در برونشهری نیز سه رتبه مانده به آخر را کسب کرده است و امیدواریم با مصوبات انجامشده و همت مسئولان و مردم، شاهد کاهش تصادفات در این استان تا پایان سال باشیم.