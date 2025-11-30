استاندار زنجان از عملیات دو خطه سازی راه‌آهن زنجان - قزوین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح و موانع و مشکلات آن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این بازدید که روز یکشنبه انجام شد استاندار زنجان از عملیات اجرای روسازی خط دوم در قطعه سه و پلاک‌های زرین دژ، پیرزاغه و سلطانیه بازدید کرد.

صادقی در این بازدید از فعالیت جهادی گروه‌های فعال در اتصال کامل طرح در محل پل قره بلاغ قدردانی کرد.

پروژه دو خطه شدن راه آهن زنجان- قزوین، یکی از طرح‌های زیربنایی مهم و اولویتی استان در حوزه حمل و نقل ریلی بوده که مصوبه احداث آن در زمان سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان به تصویب رسید.

اتمام طرح نقش بسزایی در تسهیل و افزایش مضاعف جابجایی کالا و مسافر و کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات خواهد داشت.