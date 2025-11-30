به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده کارگاه تولید و فروش بتن آماده برای کم فروشی ۹۲ متر مکعب بتن آماده به ارزش یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از کارگاه تولید و فروش ابتن آماده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند