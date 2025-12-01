به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسین پور نور علی گفت: با همکاری مردم و مسئولان محلی شهرستان و مشارکت بنیاد برکت یکی از سه حوضچه پلیمری ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب کشاورزی در این شهرستان افتتاح شد.

وی اعلام کرد: این سه استخر پلیمری با ظرفیت آب گیری ۱۳۵ هزار متر مکعب معادل ۱۳۵ میلیون لیتر آب را داراست.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام افزود :‌ با بهره برداری از ابن حوضچه مشکل آب ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی و باغ های روستای کم برخوردار روستای نظر آباد شهرستان سروستان رفع می‌شود.