مدیر بهره برداری شرکت گاز استان یزد: مصرف گاز استان در روز گذشته نسبت به ماه گذشته افزایش ۸۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، صفوی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: در راستای مصرف بهینه و توزیع عادلانه گاز در سطح کشور بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ گازبها و اعمال صورتحسابها بر اساس پلکان چهارگانه انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه ۲ درصد از مشترکان بدمصرف هستند، افزود: این مشترکان اگر مصرف خود را در فصل سرما بهینه نکنند گازبهای آنان بر اساس بالاترین نرخ محاسبه میشود که عددهای قابل توجهی به شمار میآید.
صفوی درباره وضعیت مصرف مشترکان استان تصریح کرد: ۷۰ درصد مشترکان استان در پلکان اول و کم مصرف، ۱۷ درصد در پلکان دوم، ۱۰ درصد پرمصرف و ۲ درصد مشترکان در پلکان چهارم و بدمصرف هستند.
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان ادامه داد: از مشترکان تقاضا داریم مصرف گاز را با پوشش لباس گرم، استفاده از پردههای ضخیم، پوشش دریچههای کولر و استفاده از بخاریهای کم مصرف و استاندارد بهینه کنند.