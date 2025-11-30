پخش زنده
امروز: -
گوانگ بونگ چانگ مدیر کل آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری کره که به منظور شرکت در نشست مشورتی سیاسی به تهران سفر کرده است، عصر یکشنبه با مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان با استقبال از تداوم رایزنیهای سیاسی میان دو کشور، بر لزوم پیگیری زمینههای تقویت مناسبات فیمابین بهویژه در عرصههای اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
در این دیدار در مورد روابط دوجانبه ایران-کره جنوبی و نیز تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر شد.