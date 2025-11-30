رئیس جمهور درگذشت ناگهانی همسر آقای اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی تسلیت گفت و برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت همسر آقای اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی، خانواده گرامی و بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

با کمال تاثر، درگذشت ناگهانی همسر ارجمندتان را به جنابعالی، خانواده گرامی و بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی و برای شما و عموم بازماندگان ایشان صبر و اجر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران