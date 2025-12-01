پخش زنده
رعایت نکات ایمنی، کلید بهرهمندی مطمئن از انرژی گاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان گفت: با آغاز فصل سرد سال و استفاده از وسایل گرمایشی لزوم توجه جدی شهروندان به رعایت نکات ایمنی از موارد ضروری است چرا که بیتوجهی به نکات سادهای که سالها تکرار شده، همچنان یکی از مهمترین عوامل بروز حوادث ناگوار همچون گازگرفتگی و انفجار است.
محسن اصغرزاده با بیان اینکه حوادث گاز اغلب در اثر سهلانگاریهای کوچک رخ میدهد افزود: هر وسیله گازسوز باید دارای لوله و انشعاب مجزا باشد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در نصب وسایل گازسوز تاکید کرد: استفاده از بست فلزی استاندارد برای اتصال شیلنگ کاملاً ضروری است و شیلنگی که برای وسایل گازسوز استفاده میشود باید مخصوص انتقال گاز باشد. همچنین طول شیلنگ نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد و در مسیرهای نزدیک به شعله و گرما قرار نگیرد.
سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان بخش مهمی از هشدارها را مربوط به دودکشها دانست و تاکید کرد: یک دودکش سالم دارای مسیر مستقیم، بدون نشتی و کاملاً باز باشد. شهروندان لازم است بررسی کنند که دهانه دودکش پشتبام با لانه پرندگان یا اجسام خارجی مسدود نشده باشد؛ انسداد دودکش یکی از شایعترین دلایل بروز گازگرفتگی است.
اصغرزاده ادامه داد: اتصال صحیح وسایل گازسوز به دودکش بسیار اهمیت دارد. چفت بودن زانوها، نشتی نداشتن اتصالات و محکم قرار گرفتن کلاهک Hباید به دقت کنترل شود.بطوریکه استفاده از لولههای آکاردئونی آلومینیومی به عنوان دودکش کاملاً ممنوع و خطرناک است؛ زیرا این لولهها در برابر حرارت تغییر شکل میدهند و مسیر خروج دود را مسدود میکنند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به برخی رفتارهای اشتباه که سالها تکرار شده، گفت: قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب اقدامی بسیار خطرناک است که بارها منجر به مرگ خاموش شده و هرگز نباید انجام شود. همچنین سرد بودن قسمت بالای دودکش نشانه وجود یک مشکل جدی در مسیر خروج دود است و باید بلافاصله بررسی شود. از طرفی استفاده از دودکش مشترک برای بخاری با هود آشپزخانه یا سایر وسایل نیز به هیچ عنوان مجاز نیست.
اصغرزاده درباره علائم خطر در عملکرد وسایل گازسوز توضیح داد: وسایل گازسوز باید همیشه با شعله آبی بسوزند. وجود شعله زرد یا نارنجی یعنی نقص در سوختن و کمبود اکسیژن، و این موضوع علاوه بر مصرف بالاتر، میتواند تولید گازهای خطرناک بهویژه مونوکسیدکربن را افزایش دهد.
وی همچنین با هشدار درباره نحوه برخورد با نشت گاز افزود: در صورت استشمام بوی گاز، اولین اقدام باید قطع سریع شیر اصلی باشد. در این مواقع به هیچ عنوان نباید کلید برق را روشن یا خاموش کرد، زیرا همین یک جرقه کوچک احتمال وقوع انفجار را بالا میبرد. همچنین باز کردن درها و پنجرهها برای تهویه هوا ضروری است. سخنگوی شرکت گاز استان اصفهان همچنین با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از حوادث گاز تغییرات غیرمجاز لولهکشی داخلی، انشعابات غیراستاندارد و نقص در دودکشها است، گفت: رعایت این نکات در خانه ها میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند. از شهروندان میخواهیم در کنار استفاده صحیح از گاز، سلامت تجهیزات گرمایشی خود را بررسی کنند و هرگونه مشکل را از طریق افراد متخصص برطرف سازند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه و شرایط ناایمن مرتبط با گاز طبیعی، مراتب را به مرکز امداد شبانه روزی شرکت گاز استان به شماره ۱۹۴ اطلاع دهند.