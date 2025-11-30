پخش زنده
هشتمین دور رایزنیهای سیاسی ایران و کره جنوبی در تهران به ریاست اصغر محمدی "مدیرکل آسیا و اقیانوسیه ایران" و گوانگ بونگ چانگ "مدیر کل خاورمیانه و آفریقای کره جنوبی" برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دور از گفتگوها طرفین ضمن مرور وضعیت روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری در سطوح بینالمللی، دستاوردهای روابط دوجانبه در یکسال اخیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مدیران کل وزارتخانههای امور خارجه ایران و کره جنوبی با تاکید بر اهمیت تداوم رایزنیهای سیاسی بین دو کشور و استقبال از ملاقات سازنده وزاری خارجه ایران و کره جنوبی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در خصوص تبادل هیئتهای عالیرتبه توافق نموده و آمادگی خود را برای اجرای برنامههای مشترک علمی، ورزشی و فرهنگی، تلاش برای شناسایی فرصتهای اقتصادی و حمایت از مبادلات مردمی اعلام کردند.