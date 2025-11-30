معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، چابک‌سازی ساختار و هزینه‌ها و استقرار مدیریت داده‌محور سرعت گرفته است، گفت: سفر‌های استانی رئیس‌جمهور نسبت به گذشته کم‌هزینه‌تر، هدفمندتر و بر پایه عدالت منطقه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست با رئیس‌جمهور به تشریح عملکرد معاونت اجرایی و حوزه سرپرستی نهاد از ابتدای استقرار دولت چهاردهم پرداخت و برنامه‌های پیش‌رو را ارائه کرد.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه نهاد ریاست‌جمهوری باید الگوی حکمرانی عالمانه، شفاف و پاسخ‌گو در دولت باشد، گفت: بخش مهمی از اقدامات سال گذشته بر استقرار برنامه‌ریزی عملیاتی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت مبتنی بر داده و صرفه‌جویی در مصرف انرژی متمرکز بوده است.

وی همچنین با تشریح وضعیت آغاز به کار دولت چهاردهم گفت: در شروع کار، برنامه مدون استراتژیک و عملیاتیِ تصویب‌شده و مستندی برای نهاد وجود نداشت و تصویر شفافی از منابع و هزینه‌ها در دسترس نبود. در سال اول، ۱۵۱ برنامه و ۹۷۶ فعالیت برای سال ۱۴۰۴ به‌صورت عملیاتی تدوین و برای همه واحد‌ها موافقت‌نامه‌های عملکردی و بودجه‌ای تنظیم شد تا هزینه‌کرد و نتایج کار‌ها بر اساس شاخص‌های عینی و قابل سنجش ارزیابی شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد که در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، برای نخستین‌بار هزینه تمام‌شده خدمات در واحد‌های مختلف نهاد محاسبه و انحراف آن نسبت به استاندارد‌ها احصا شده است و این یافته‌ها در آینده مبنای اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری قرار خواهد گرفت.

قائم‌پناه با بیان اینکه چابک‌سازی نهاد ریاست‌جمهوری یکی دیگر از محور‌های کلیدی عملکرد است، تصریح کرد: در بازنگری ساختار معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری، نسبت پست‌های مدیریتی به کل پست‌ها بر اساس ضوابط موجود کاهش یافته، شرح وظایف سازمانی واحد‌ها تدوین و به‌روز شده است.

وی ضمن اشاره به کاهش تعداد پست‌های مدیریتی و کوچک‌سازی ساختار طی بازنگری اخیر، افزود: در مواردی، میزان کاهشی که اتفاق افتاده حتی از تکلیف مقرر شده در برنامه هفتم پیشرفت ـ که ۲۰ درصد برای کل دوره اجرای برنامه است ـ بیشتر بوده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی در آغاز دولت، از جمله به‌کارگیری نیرو‌ها بدون رابطه استخدامی شفاف، قرارداد‌های نامرتبط و تجمع نیرو‌ها در بخش‌هایی بدون مأموریت واقعی، گفت: این وضعیت به‌تدریج ساماندهی شده و تصویر واقعی‌تر و منظم‌تری از سرمایه انسانی نهاد به دست آمده است.

قائم‌پناه در ادامه به ارائه گزارشی از مدیریت یکپارچه و بهینه خدمات و منابع فیزیکی پرداخت و اظهار کرد: نهاد ریاست‌جمهوری خود را موظف می‌داند در اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و مدیریت بهینه انرژی، پیش‌قدم باشد تا دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز از این الگو استفاده کنند.

وی با اشاره به اقداماتی مانند بازطراحی فضاها، جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف، استفاده حداکثری از نور طبیعی، بهینه‌سازی تأسیسات و سرویس فن‌کویل‌ها گفت: در برخی ساختمان‌ها مصرف برق روشنایی تا ۸۳ درصد کاهش یافته و تنها در ساختمان کوثر، مصرف برق در مهر ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کمتر شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فناوری اطلاعات، از استقرار مدیریت مبتنی بر داده و ایجاد ده‌ها داشبورد مدیریتی در سطح نهاد خبر داد و گفت: امروز در معاونت اجرایی و مرکز فناوری نهاد، مجموعه‌ای از داشبورد‌های مدیریتی برای پایش پروژه‌ها، هزینه‌ها، جلسات، تخلفات اداری و شاخص‌های کلان در حال استفاده است و نهاد ریاست‌جمهوری در استفاده از داده‌های به‌روز برای تصمیم‌گیری به یک مرجع پیشرو تبدیل شده است.

قائم‌پناه تأکید کرد که در حوزه امنیت سایبری نیز با رصد لحظه‌ای حملات به زیرساخت‌های نهاد و شبکه دولت، زمان کشف حملات از چند ماه به بازه‌های بسیار کوتاه کاهش یافته و زیرساخت یکپارچه‌ای برای مدیریت تجهیزات و دسترسی‌ها ایجاد شده است.

وی همچنین به اصلاح فرایند‌های گزینش و رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: در حوزه گزینش، ضوابط و معیار‌ها به‌گونه‌ای بازنگری شده که ضمن حفظ موازین قانونی و ارزشی، ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای، صیانت از بیت‌المال و مسئولیت‌پذیری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و صد‌ها هزار داوطلب از طولانی‌بودن و ابهام در فرایند‌ها رهایی یابند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حوزه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد، انباشت پرونده‌ها برطرف شده، زمان رسیدگی کاهش یافته و سهم آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود کاهش چشمگیری داشته است؛ این موضوع نشانه استحکام حقوقی بیشتر آرا و ارتقای سلامت اداری است.

قائم‌پناه در ادامه این نشست تصریح کرد: در حوزه حراست نیز شاخص‌های سلامت اداری و تعاملات سازمانی بهبود یافته، پرونده‌های تخلف اداری به‌طور چشمگیر کاهش یافته و پوشش تصویری و سامانه‌های کنترل تردد در ساختمان‌های نهاد توسعه یافته است.

تغییر رویکرد در سفر‌های استانی رئیس‌جمهور یکی دیگر از موضوعاتی بود که معاون اجرایی رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در دولت گذشته بخشی از مصوبات سفر‌ها تحقق پیدا نمی‌کرد و هزینه‌ها به‌طور متوسط بسیار بالا بود، گفت: در دولت چهاردهم مبنای انتخاب مقاصد سفر، عدالت و محرومیت استان‌ها است و تلاش شده سفر‌ها کم‌هزینه، کارآمد، بدون تشریفات زائد و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های خود استان‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که هزینه سفر کردستان حدود یک‌دهم هزینه آخرین سفر دولت پیشین است.

قائم‌پناه در همین خصوص افزود: در ۱۴ سفر استانی اخیر، علاوه بر دیدار‌های عمومی، ده‌ها نشست تخصصی، جلسات برنامه‌ریزی و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برگزار شده و با رصد مستمر، میزان تحقق مصوبات عمرانی و تسهیلاتی این سفر‌ها نسبت به گذشته به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

وی در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از پیگیری پروژه‌های ملی و کارگروه‌های فرابخشی پرداخت و از راه‌اندازی «رصدخانه پروژه‌های ملی ریاست‌جمهوری» و پیگیری مستمر طرح‌های ریلی مهمی، چون راه‌آهن چابهار–زاهدان، شلمچه–بصره و رشت–آستارا خبر داد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود به نقش فعال معاونت اجرایی در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و کارگروه ملی مدیریت پسماند اشاره و تصریح کرد: در این کارگروه‌ها چندین نشست و ده‌ها مصوبه برای کاهش آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها و بهبود وضعیت پسماند‌ها به تصویب رسیده و اجرای آنها به‌طور منظم پایش می‌شود.

در این نشست همچنین تعدادی از معاونین و مدیران ارشد نهاد ریاست‌جمهوری نیز به‌صورت کوتاه به ارائه گزارش از حوزه‌های تخصصی خود پرداختند.