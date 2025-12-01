به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در هر دو کشور برای توسعه همکاری‌های فناورانه و صنعتی وجود دارد، امیدواریم نتایج این دیدار به تدوین یک نقشه‌راه مشترک و اجرای برنامه‌های عملیاتی در آینده نزدیک منجر شود. الکسی یمیموف افزود: هدف از این بازدید، آشنایی با توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان این مجموعه‌ها و شرکت‌های روسی بود.

نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران که زیر نظر وزارت صنعت و تجارت روسیه فعالیت می‌کند، وظیفه پشتیبانی از صادرات و یافتن شرکای معتبر برای تقویت همکاری‌های صنعتی میان دو کشور را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: در این بازدید با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فعال در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و متالورژی آشنا شدیم. با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در هر دو کشور برای توسعه همکاری‌های فناورانه و صنعتی وجود دارد، امیدواریم نتایج این دیدار به تدوین یک نقشه‌راه مشترک و اجرای برنامه‌های عملیاتی در آینده نزدیک منجر شود.

نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه با ابراز رضایت از سطح فناوری و توان تخصصی شرکت‌های مستقر در شهرک گفت: تمامی شرکت‌هایی که امروز از آنها بازدید کردیم از ظرفیت بالایی برای همکاری مشترک برخوردارند به همین دلیل تلاش می‌کنیم شرکای مناسب روسی را برای این شرکت‌ها معرفی کنیم تا همکاری‌ها به‌صورت مؤثر و پایدار ادامه یابد. امیدواریم این دیدار آغازی برای همکاری‌های گسترده‌تر باشد و در آینده نیز بازدیدهای بیشتری از این شهرک انجام دهیم.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حدود۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، همواره در مسیر توسعه ارتباطات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر همکاری میان شرکت‌های فناور داخلی و مجموعه‌های خارجی گام برداشته و این بازدید نیز در راستای گسترش تعاملات فناورانه با کشورهای همکار برنانه ریزی شده است.