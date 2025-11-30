سیصد نفر از فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین از دوازده کشور، میهمان پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین در مشهد خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آخرین برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین با حضور اعضای ستاد اجرایی کمیته فرهنگی اربعین در قم بررسی شد.

رئیس این ستاد اجرایی کنگره در نشست اعضای این ستاد، ضمن ارائه گزارشی از سفر اخیر به عراق و نتایج و مصوبات جلسات با طرف عراقی گفت: مهمانانی از عراق، بحرین، عربستان، فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، پاکستان افغانستان و چند کشور آفریقایی به این کنگره دعوت شده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد سیاحی افزود: مقرر است که میهمانان با تخصصی مختلف از هر ملیت در این برنامه بین‌المللی حضور داشته باشند تا از ظرفیت‌های بیشتر فعالان اربعینی بهره‌مند شویم.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین هم در این جلسه گفت: در جلسه با طرف عراقی در بغداد، تغییراتی در ساختار کمیسیون‌ها شکل گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین حمید احمدی تصریح کرد: علاوه بر میهمانان خارجی، از استان‌های مختلف هم ۲۰۰ نفر از فعالان اربعین در پنجمین کنگره حضور خواهند داشت تا آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های فرهنگی برای کنگره جهانی اربعین سال آینده صورت گیرد.

وی به روسای کمیسیون‌های این کمیته تاکید کرد: برای برپایی باشکوه و پرمحتوای این کنگره، برنامه‌ریزی دقیق و به هنگام صورت گیرد.

در این نشست همچنین مسئولان بخش‌های مختلف به ارائه گزارشی از اقدامات حوزه خود برای پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین پرداختند و پیشنهاداتی برای برگزاری موثرتر این کنگره و اعضا و همچنین ساختار کمیسیون‌ها ارائه کردند.

پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین ۲۵ تا ۲۸ آذر در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.