به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، با توجه به اعلام نظر، بررسی تخصصی و درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان و جلسه بررسی وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا که لحظاتی قبل در استانداری پایان یافت، به منظور کنترل بیماری و قطع زنجیره انتقال، به استناد شیوه نامه مرتبط، کلاس‌های درس کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان بوشهر تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

رعایت اصول بهداشتی، پیشگیری و استمرار روند درمان مبتلایان مورد تأکید است.