به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استات، این خط لوله با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر که وظیفه انتقال آب از منبع گورت به شهرهای واقع در شرق اصفهان را برعهده دارد، بامداد بر اثر فرسودگی دچار شکستگی شد که بلافاصله به همت گروه مدیریت بحران آبفای استان اصفهان مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت.

در این عملیات که در کمتر از ۱۲ ساعت و بدون ایجاد وقفه‌ در آبرسانی به مردم استان صورت گرفت، پس از عملیات حفاری و تخلیه آب، ۷ متر لوله آزبست فرسوده با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر از مدار بهره‌برداری خارج و به‌جای آن یک شاخه لوله فولادی نصب شد.