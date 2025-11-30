پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری با اشاره به توانمندیهای علمی و تجهیزات بهروز این مرکز، حل چالشهای نخیلات عراق را از طریق همکاری فنی ممکن دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا جعفرنژادی یکشنبه ۹ آذر در نشست هماندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این پژوهشکده ملی پاسخگو به نیازهای ۱۴ استان خرماخیز کشور است که بر اصلاح ژنتیکی خرما، فناوریهای تولید و پس از برداشت متمرکز است.
وی ادامه داد: این مرکز با تجهیزات بهروز قادر به حل مسائل خاک، آب، تنشها، آفات و بیماریهای نخیلات است.
جعفرنژادی با توجه به اهمیت راهبردی خرما در عراق و آسیب نخیلات ناشی از گردوغبار و جنگهای پیش آمده طی سالهای مختلف بیان کرد: چالشهای مربوط به نخیلات عراق از طریق توان علمی این مرکز قابل حل است.
رئیس پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری خرما بر قابلیت تولید نهالهای مناسب از طریق کشت بافت و تهیه نقشه پهنهبندی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی عراق تأکید کرد و گفت: این رویکرد فنی میتواند تولید سنتی عراق را مدرن و مقاوم کند.