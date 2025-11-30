پخش زنده
به همت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرهنگسرای نیاوران میزبان سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت بود.
در این نمایشگاه ۲۰۰ اثر از آثار هنرمندان برجسته و شاخص ایران شامل نقاشی، عکاسی، مجسمهسازی، خوشنویسی، هنرهای سنتی ایرانی به نمایش درآمد.
جلیل رسولی، رضا بانگیز، یدالله کابلی، اردشیر مجرد تاکستانی، اکبر نیکانپور، طاهر شیخالحکما، کاظم چلیپا، کامران عدل، افشین بختیار، جاسم غضبانپور، بیژن بیژنی، مهدی طوسی، محمد صیادصبور، بیاض امیر عطای، زندهیادان کامبیز درمبخش، محمدحسین عطارچیان، مهرزمان فخارمنفرد و... از هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمد.
این رویداد هنری از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در فرهنگسرای نیاوران دایر بود.