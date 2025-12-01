بازدید رئیس رسانه ملی از فدراسیون کشتی و دیدار با ملی پوشان

دکتر پیمان جبلی رئیس رسانه ملی شامگاه یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ از مجموعه فدراسیون کشتی بازدید کرد و با ملی پوشان کشتی آزاد و فرنگی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عکاس : الهام رضایی