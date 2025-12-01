تیم دوبل دارت بانوان آذربایجان شرقی در بیستمین مسابقات دارت قهرمانی کشور مقام نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کمیته دارت آذربایجان شرقی توانست با حضور در بیستمین مسابقات قهرمانی کشور که در استان اصفهان در حال برگزاری است افتخاری دیگر به پرونده خود اضافه کند.

برای اولین بار تیم دوبل دارت بانوان استان آذربایجان شرقی با حضور ریحانه عبداللهی و رها نصرالله پور مقام نایب قهرمانی کشور را از آن خود کردند.

همچنین برای اولین بار در بخش بانوان کمیته دارت استان آذربایجان شرقی با شرکت دو تیم و هشت بازیکن در بیستمین دوره از مسابقات دارت قهرمانی کشور در اصفهان که از هشتم آبان‌ماه در حال برگزاری است توانستند از بین بیش از ۱۲۸ بازیکن که به صورت گروهی حذفی در حال برگزاری است هر هشت بازیکن به مرحله حذفی راه یابند.

گفتنی است مرحله حذفی این مسابقات در حال برگزاری می‌باشد.

تیم استان آذربایجان شرقی را سلیمانی رئیس کمیته دارت استان آذربایجان شرقی و با مربیگری زهرا جعفریان ، عباس احمدیان و پیام عاطف شعار همراهی می‌کنند.