درخشش تیم خردسالان آذربایجانشرقی در مسابقات تکواندو
تیم خردسالان آذربایجانشرقی در مسابقات تکواندو مقام سوم را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،تیم خردسالان پسران استان آذربایجانشرقی در مسابقات تکواندو قهرمان قهرمانان رده سنی خردسالان به میزبانی البرز به عنوان مقام سوم تیمی این مسابقات دست یافت.
کادرفنی:
مدیر فنی: فیروز جلیلی
سرپرستان: سعید نژادآذر و مجید نصودی
سرمربی: علیرضا شکوری
مربی: سعید فلاحی
🏅مدال طلا: امیرعلی ژیانی
🏅مدال طلا: ابوالفضل قاسمی سعادت
🥈مدال نقره: سجاد امینی
🥉مدال برنز: علی اکبر قره داغی
🥉مدال برنز: علی رضا کرمی
گفتنی است تیم خردسالان آذربایجانشرقی در مسابقات قهرمانی مناطق در گیلان عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.