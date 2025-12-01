پخش زنده
رئیس رسانه ملی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور را در حادثه دلخراش رانندگی تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
برادر ارجمند، جناب آقای سقاب اصفهانی
معاون محترم رئیسجمهور
خبر درگذشت همسر گرامیتان در حادثۀ دلخراش رانندگی، موجب تأسف و تأثر فراوان شد. این ضایعۀ سنگین را به جنابعالی، خانواده محترم و بستگان معزز تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت واسعه الهی و برای فرزندان عزیز و ابوالزوجه محترمتان شفای کامل و بهبودی هرچه سریعتر مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما»