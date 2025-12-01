سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب و غرب کشور بارش باران و کاهش آلاینده پیش بینی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امروز غلظت آلاینده‌ها در مناطق شمال غرب و غرب و فردا در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز کاهش می‌یابد.

با فعالیت سامانه بارشی، امروز در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و ارتفاعات و دامنه جنوبی البرز افزایش ابر، بارش باران و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات برف پیش‌بینی می‌شود.

این روند فردا در برخی مناطق اصفهان، غرب، سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب ادامه خواهد داشت.

چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز در نوار شمالی بخش‌هایی از مرکز و شمال شرق و دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش پراکنده رخ خواهد داد.