مدیر حج و زیارت مازندران از افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت کاروان‌های عمره‌مفرده استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۱ هزار زائر در قالب ۹۰ کاروان از مازندران به عمره اعزام شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عباس اسماعیلی گفت: تاکنون ۴۵ کاروان با ظرفیت ۵۵۰۰ نفر به استان تخصیص یافته که بخش عمده‌ای از این زائران مشرف شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر ظرفیت نسبت به سال گذشته افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۹۰ کاروان عمره از استان مازندران اعزام شود که نشان‌دهنده دو برابر شدن ظرفیت نسبت به سال قبل است.

مدیر حج و زیارت مازندران درباره زمان ثبت‌نام گفت: ثبت‌نام کاروان‌های اعزامی از یکشنبه ۹ آذر ساعت ۱۰ صبح به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده و تا ۲۳ بهمن ماه ادامه دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: این کاروان‌ها در بازه زمانی ۲۷ آذر تا ۲۳ بهمن (مقارن با ماه‌های رجب و شعبان) اعزام خواهند شد و اولویت ثبت‌نام با دارندگان کارت‌های ثبت‌نامی عمره تا اولویت ۴۰۰ است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد و گفت: کاروان‌ها به دو بخش ظرفیت‌های دو نفره و سه نفره تقسیم شده‌اند تا هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده تناسب داشته باشد.

اولین پرواز عمره امسال استان روز جمعه ۴ مهرماه از فرودگاه شهدای ساری به مقصد جده انجام شد و پروازها همچنان ادامه دارد.