صادرات ۲۹ هزار تنی میوه از مازندران به هند و سایر کشورها
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۴۴۹ محموله میوه شامل کیوی،نارنگی و پرتقال با مجموع وزن بیش از ۲۹ هزار تن در هشتم آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات گسترده ۱۴۴۹ محموله میوه با وزن کلی بیش از ۲۹ هزار تن در تاریخ هشتم آذرماه خبر داد و این موفقیت را نمادی از تحقق اقتصاد مقاومتی خواند.
اسداله تیموری یانسری اعلام کرد: در این روز، ۶۱۶ محموله کیوی به وزن ۱۲ هزار و ۹۳۹ تن از مازندران صادر شده که شامل ۲۴۶ محموله به هند و ۳۷۰ محموله به سایر کشورها بوده است.
وی افزود: در همین تاریخ، ۳۹۳ محموله نارنگی به وزن ۷۸۲۷ تن و ۴۴۰ محموله پرتقال به وزن ۸۹۳۱ تن نیز به بازارهای جهانی ارسال شده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش راهبردی صادرات غیرنفتی گفت: این حجم از صادرات گواه عینی بر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
تیموری یانسری خاطرنشان کرد: توسعه صادرات نه تنها باعث رونق تولید و افزایش درآمد کشاورزان شده، بلکه در ایجاد اشتغال پایدار در بخشهای مختلف از باغداری تا حملونقل نقش بسزایی ایفا میکند.