سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات ۱۴۴۹ محموله میوه شامل کیوی،نارنگی و پرتقال با مجموع وزن بیش از ۲۹ هزار تن در هشتم آذرماه خبر داد.

صادرات ۲۹ هزار تنی میوه از مازندران به هند و سایر کشورها

صادرات ۲۹ هزار تنی میوه از مازندران به هند و سایر کشورها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات گسترده ۱۴۴۹ محموله میوه با وزن کلی بیش از ۲۹ هزار تن در تاریخ هشتم آذرماه خبر داد و این موفقیت را نمادی از تحقق اقتصاد مقاومتی خواند. سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات گسترده ۱۴۴۹ محموله میوه با وزن کلی بیش از ۲۹ هزار تن در تاریخ هشتم آذرماه خبر داد و این موفقیت را نمادی از تحقق اقتصاد مقاومتی خواند.

اسداله تیموری یانسری اعلام کرد: در این روز، ۶۱۶ محموله کیوی به وزن ۱۲ هزار و ۹۳۹ تن از مازندران صادر شده که شامل ۲۴۶ محموله به هند و ۳۷۰ محموله به سایر کشورها بوده است.

وی افزود: در همین تاریخ، ۳۹۳ محموله نارنگی به وزن ۷۸۲۷ تن و ۴۴۰ محموله پرتقال به وزن ۸۹۳۱ تن نیز به بازارهای جهانی ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش راهبردی صادرات غیرنفتی گفت: این حجم از صادرات گواه عینی بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

تیموری یانسری خاطرنشان کرد: توسعه صادرات نه تنها باعث رونق تولید و افزایش درآمد کشاورزان شده، بلکه در ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مختلف از باغداری تا حمل‌ونقل نقش بسزایی ایفا می‌کند.