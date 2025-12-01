پخش زنده
امروز: -
با مجازی شدن آموزشها به علت آلودگی هوا و شیوع آنفولانزا ، باید اثرات و عواقب استفاده غیراصولی از ابزار و تجهیزات رسانهای را بشناسیم و مراقب خود و اطرافیانمان باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، ️دانستن توصیههایی برای مراقبت از سلامت چشمها و گوشها در حین استفاده از ابزار هوشمند و فراگیری آموزش به شیوه مجازی و همچنین آموزشهای تلویزیونی برای همه دانش آموزان لازم است.
مراقبت از چشمها
چه رسانههای سنتی مثل کتاب و مجله و چه رسانههای جدیدتر مثل تلویزیون و رایانهها و دستگاههای دارای صفحات لمسی، اعصاب بینایی ما را درگیر میکنند. البته تفاوت جدی رسانههای سنتی با جدید در این است که صفحات کتاب و مجله از خودشان نوری به چشم نمیتابانند، ولی صفحههای تلویزیون، رایانه و موبایل دائماً در حال انتشار نور هستند.
این وضعیت لزوماً آسیبزننده نیست، اما درهرحال از چشم انسان کار میکشد. گاهی نوجوانی ۱۵ ساله چنان از چشم خود کار کشیدهاست که گویی چشم فردی ۳۰ ساله را دارد.
هرچند که برخلاف آنچه مشهور است، هنوز درباره رابطه بین تماشای تلویزیون و ضعیفشدن چشمها نظر علمی قطعی وجود ندارد،، اما خیرهشدن طولانی به صفحههای نمایشگر ممکن است زمینه انواع اختلال بینایی مثل خستگی و خشکی چشم را ایجاد کند.
همچنین، قرار گرفتن در فاصله نامناسب از نمایشگر، فشار بیشتری به عضلات چشم وارد میکند و عارضه «پیرچشمی» که شیوع آن معمولاً بعد از میانسالی بوده، با استفاده بد و بیش از حد از رایانه، با عنوان «پیرچشمی زودرس»، گریبانگیر جوانان هم میشود.
یکی از کارهایی که شاید همه ما به آن عادت داریم و فرزندان ما نیز آن را انجام میدهند، این است که در تاریکی صفحه تلویزیون یا نمایشگر را تماشا میکنند. ما دقت نمیکنیم که این موضوع ممکن است اعصاب بینایی را بهشدت تحریککند.
خیره شدن به صفحه تلویزیون یا رایانه و موبایل در تاریکی، ممکن است به خستگی زودهنگام و فشارهای عصبی دیگر منجر شود. زمانی که محیط تاریک میشود، مردمک چشم بهصورت خودکار باز میشود. در این حال، ناگهان به آن نور میتابانیم، درنتیجه احتمال آسیب به آن بالا میرود.
به چشمها استراحت بدهید: وسایل الکترونیکی برای کار بدون وقفه طراحی میشوند، اما شما ماشین نیستید و به استراحت احتیاج دارید. قانون ۲۰۲۰ را فراموش نکنید. هر ۲۰ دقیقه به مدت ۲۰ ثانیه چشمتان را از نمایشگر بردارید و به یک نقطه دور نگاه کنید. این کار به ماهیچههای چشم شما استراحت میدهد.
پلک زدن را فراموش نکنید: پلک زدن بهطور طبیعی چشم را شستوشو میدهد. مرکز نمایشگر باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر پایینتر از چشم باشد. این وضعیت باعث میشود پلکها پایینتر قرارگیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا باشد. با اینحال، پلک زدن اختیاری هم میتواند به استراحت چشم کمک کند.
روشنایی صفحه نمایشگر را تنظیم کنید: روشنایی نمایشگر و گوشی همراه خود را تنظیم کنید. برای تنظیم روشنایی، یک صفحه با زمینه سفید باز کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور است، روشنایی آن زیاد است و باید آن را کم کنید.
در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری به نظر میرسد، روشنایی را زیاد کنید. همچنین، حتماً در محیطهای تاریک از قابلیت «حالت شب» ۱ نرمافزارها استفاده کنید که تابش نور و سفیدی صفحه را به حداقل میرسانند.
نور اتاق را تنظیم کنید: نمایشگر را جایی قرار دهید که نور مستقیم پنجره یا لامپ بالای سر را بازتاب ندهد. همچنین، اگر نور محیط با نمایشگر همسان نباشد، چشم برای سازگار شدن با محیط به خود فشار میآورد. پس هرگز و در هیچ شرایطی در محیط تاریک به صفحه نمایشگر نگاه نکنید.
بهطور معمول از بلندگو استفاده کنید، نه دوگوشی: سعی کنید نوجوانان به استفاده از دوگوشی (هدفون) عادت نکنند. استفاده از بلندگو، در حد متعادل، علاوه بر ایجاد امکان نظارت بر محتوا، زمینه مشارکت والدین در انتخاب محتوا و گفتوگو درباره آن را هم فراهم میکند. همچنین، استفاده کمتر از دوگوشی، بهطور طبیعی امکان بروز آسیبهای آن را محدود میکند. پس در خانه اصل را بر استفاده از بلندگو بگذارید، مگر اینکه ضرورتی مانع از آن بشود.
مراقبت از گوشها
ازجمله عادتهای رسانهای اشتباه نوجوانان و جوانان، گوش دادن مداوم به موسیقی یا صداهای دیگر با صدای بلند بهوسیله «دوگوشی» ۲ است. هرچند از مزیتهای «دوگوشی»، جدا کردن فرد از محیط اطراف و ایجاد یک فضای شخصی ذهنی در هنگام راه رفتن در خیابان، مترو و مکانهای شلوغ است،، اما در محیطهای پر سروصدا معمولاً باید صدا را تا حدی بالا برد که فرد چیزی غیر از صدای هدفون نشنود.
این رفتار در استفادههای مداوم ایجاد خطر میکند. حتی در خانه هم خیلی اوقات اطرافیان برای خلاص شدن از سر و صدای ناهنجار موسیقی یا بازیهای دیجیتال، بچهها را به استفاده از هدفون وامیدارند.
قرارگیری طولانیمدت در معرض صدای زیاد، ممکن است باعث اختلال شنوایی شود و سلامت گوش را به خطر بیندازد. با اینکه سقف استاندارد قرارگیری در معرض سر و صدا حدود ۸۵ دسیبل است، اما در حال گوش کردن به موسیقی با هدفون، شدت صوت ممکن است تا ۱۲۰ دسیبل بالا رود.
در ضمن، هرچه هدفون کوچکتر، احتمال خطر بیشتر! کاهش قدرت شنوایی، وز وز گوش و شنیدن صدای سوت نیز از دیگر عواقب استفاده نادرست از هدفون هستند.
همچنین، عارضه «پیرگوشی» که نوعی از کمشنوایی است و معمولاً در دوره میانسالی رخ میدهد، به دلیل استفاده زیاد از هدفون و هندزفری، و قرار گرفتن در سر و صدای زیاد، اخیراً در نوجوانان نیز مشاهده میشود.
دوگوشی مناسب انتخاب کنید: دو گوشی با کیفیت پایین ساخت، علاوه بر تولید صداهای نامناسب، امکان کنترل دقیق شدت صدا را هم ندارد. دوگوشیهای باکیفیت، علاوه بر داشتن صدای سالم، جلوی سر و صدای محیط را هم میگیرند و نیازی نیست کاربر صدا را بیشازحد بلند کند.
در ضمن، هدفونهای کوچکی که داخل گوش قرار میگیرند (دوگوشی توگوشی!) نسبت به آنهایی که بزرگتر هستند و روی سر قرار میگیرند، فشار بیشتری به پرده گوش وارد میکنند و برای استفاده طولانیمدت توصیه نمیشوند.
دوگوشی را وسیلهای شخصی بدانید: استفاده مشترک از دوگوشی، ممکن است میکروبها را بین گوش افراد منتقل کند. بهخصوص هدفونهای توگوشی آلودگیهای احتمالی داخل گوشها را بیشتر منتقل میکنند. لطفاً دوگوشی را مثل مسواک یک وسیله شخصی بدانید و آن را با دیگران بهاشتراک نگذارید.
به گوش استراحت بدهید: حضور طولانیمدت در مکانهای پر سروصدا فشار مضاعفی به دستگاه شنوایی بدن وارد میکند. تولیدکنندگان حرفهای رسانه معمولاً سعی میکنند برای رعایت حال افرادی که در سالنهای سینما یا کنسرتهای موسیقی حضور دارند، بیش از ۱۵ دقیقه و به شکل یکنواخت صدا و موسیقی با صدای بالا منتشر نکنند و بین بخشها و قطعات پرطنین آثار خود فضای تنفس کافی برای مخاطبان قرار بدهند. با رعایت همین قاعده در منزل، عادت سالم شنیدن را در فرزندان ایجاد کنید.
صدا را تنظیم کنید: برای استفاده از هدفون قانون ۶۰۶۰ را به خاطر بسپارید؛ حداکثر ۶۰ دقیقه استفاده ممتد با ۶۰ درصد توان دوگوشی؛ هرقدر زمان استفاده طولانیتر باشد، صدای دوگوشی باید پایینتر بیاید تا میزان آسیبزنندگی آن کمتر باشد.
ضرورت تنظیم صدا فقط به استفاده از دوگوشی محدود نمیشود و در استفاده از بلندگو در فضاهای بسته مثل اتاق یا داخل خودرو هم باید رعایت قانون ۶۰۶۰ مدنظر باشد.