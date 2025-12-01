معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد از تشدید بازرسی و نظارت بر بازار در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت الله ولدی بیان کرد: این بازرسی ها با ۳۰ گروه تخصصی در حوزه های آرد و نان، بازار و اصناف، مرغ و گوشت و ... با حضور بازرسان تخصصی از حوزه های صمت، تعزیرات، بهداشت و درمان و ... در سطح شهرستان فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: این بازرسی و نظارت ها بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور و مصوبه شورای تامین شهرستان و پیرو فرمایشات امام جمعه محترم بروجرد و برگزاری جلسه فوق‌العاده تنظیم بازار بروجرد آغاز شده و بصورت روزانه در سطح شهرستان اجرایی می شود.

ولدی اضافه کرد: در بازرسی های انجام شده در روزهای اخیر نیز با واحدهای متخلف برخورد شده و پرونده تعزیراتی و تخلفاتی صادر و برخی از واحدهای متخلف پلمپ شده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد اظهار کرد: این بازرسی ها بصورت مستمر ادامه داشته و در راستای رضایت شهروندان با متخلفین و سودجویان برخورد خواهد شد.