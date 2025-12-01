معاون فروش و خدمات مشترکین تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تا امروز در تهران توانستیم بیش از ۲۵ هزار و پانصد دستگاه ماینر را کشف کنیم که قسمتی از آن با همکاری مردم و بخش دیگر توسط دیتا ماینینگ‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود عزیزی معاون فروش و خدمات مشترکین تهران بزرگ در برنامه سلام خبرنگار گفت: متاسفانه نه تنها در کشور ما بلکه دنیا نیز با موضوع استفاده غیرمجار ماینر مواجه است به طوری که بسیاری از افراد سودجو نیز با استفاده از برق غیر مجاز به دنبال منافع خود هستند. شرکت توزیع تهران بزرگ در حال حاضر از ابتدای بحث ماینر‌ها در کشور توانسته حدود بیش از ۲۵ هزار ۵۰۰ دستگاه ماینر را کشف کند، همچنین در حوزه شهر تهران توانستیم از ابتدای سال تا امروز بیش از دو هزار و ۳۵ دستگاه ماینر را کشف کنیم که قسمتی از آن با همکاری مردم و بخش دیگر توسط دیتا ماینینگ ها بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماینر‌هایی که وارد کشور می‌شوند عموما به صورت غیر مجاز هستند، به طور متوسط تقریبا حدودا هر ماینر ۳ کیلووات مصرف برق دارد به طوری که هر ماینر در ماه معادل ۱۰ مشترک خانگی برق مصرف می کند، به ازای هر لیتر گازوئیل معادل آن یک متر مکعب گاز حدودا ۳ و نیم کیلووات برق تولید می‌کند که این می‌تواند یک‌مقایسه‌ای باشد که مصرف بالای این ماینر‌ها را نشان می‌دهد.

معاون فروش و خدمات مشترکین تهران بزرگ با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد کشفیات ماینرها توسط مشترکان بوده است تصریح کرد: تمامی هموطنان می توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با معرفی ماینرهای غیرمجاز از پاداش نقدی بهره مند شوند.

عزیزی افزود: به طور کلی مجموع ماینر‌های جمع آوری شده ۷۰ مگاوات در برمی گیرد که این عدد می‌تواند در اوج مصرف معادل ۷۰ هزار مشترک خانگی را در بر می‌گیرد. همچنین انشعابات که برای مشترکین واگذار می‌کنیم دارای یک استاندارد و محدودیت خاصی هستند و استفاده از این ماینر‌ها که مدام در جریان برق هستند طی ماه‌های گذشته با آتش سوزی‌های بالایی گزارش شده‌اند. به گفته معاون فروش و خدمات مشترکین تهران بزرگ ما انشعاب واقعی برای ماینر مجاز صادر نکرده‌ایم.

همچنین در ادامه این برنامه مهدی علیپور کارشناس حقوق انرژی در خصوص مصوبه استفاده رمز ارز یا ماینر گفت: مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۸ که به صورت آیین نامه می‌باشد و دو آیین نامه دیگر نیز در سال ۱۴۰۱ داریم و تا امروز به صورت قانونی این قانون اتفاق نیفتاده است، ما موضوع رمز ارز را به رسمیت شناختیم ولی با مجوز وزارت صمت باشد.

وی ادامه داد: اشخاصی که به سمت این حوزه قدم بر می‌دارند باید در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر می‌تواند مجوز وزارت صمت را دریافت کنند در غیر این صورت باید تعرفه برق صادراتی را پرداخت کنند، استفاده از برق یارانه‌ای، خانگی و کشاورزی ممنوع است.

علیپور بیان کرد: افرادی هم که می‌خواهند ماینر وارد کشور کنند باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، مصرف بی رویه و گسترده فشار به شبکه برق می‌آورد و باعث آسیب به شبکه و وسایل منازل مشترکان شود.

وی اضافه کرد: جریمه نقدی هم بر این اساس است که یک تا ۳ برابر قیمت ماینر‌ها براساس استعلام گمرک در نظر گرفته می‌شود و استفاده غیرمجاز باعث تحت تعقیب گرفتن افراد توسط محاکم شود.