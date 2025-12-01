پخش زنده
رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: محور کندوان به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد، از امروز تا ۱۹ آذرماه به صورت موقت مسدود خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از مسدود شدن موقت محور کندوان از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه خبر داد و گفت این انسداد به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی انجام میشود.
سرهنگ هادی عبادی گفت: بر اساس درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، محور کندوان در محدوده کمرزرد - ولیآباد طی دو بازه زمانی در هفته جاری و آینده مسدود خواهد شد.
وی برنامه زمانی انسداد را به این شرح اعلام کرد:
· هفته اول: دوشنبه ۱۰ و سهشنبه ۱۱ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر
· هفته اول: چهارشنبه ۱۲ آذر تا ساعت ۱۲ ظهر
· هفته دوم: یکشنبه ۱۶ تا سهشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر
· هفته دوم: چهارشنبه ۱۹ آذر تا ساعت ۱۲ ظهر
رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان تا قبل از محل اجرای پروژه با نظارت پلیس امکانپذیر خواهد بود.
عبادی از مسافران درخواست کرد با تنظیم برنامه سفر و استفاده از مسیرهای جایگزین، پلیس را در مدیریت ترافیک یاری کنند.