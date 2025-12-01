پخش زنده
امروز: -
با هدف کاهش چشمگیر مصرف انرژی و تحقق سیاستهای مدیریت سبز، شرکت گاز خراسان جنوبی ۱۶ گرمکن گازی پرمصرف را با ۱۵ دستگاه گرمکن الکتریکی (هیت باکس) جایگزین کرد که موجب صرفهجویی ۵۸۱ هزار متر مکعب گاز تنها در فاز اول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای برنامههای جامع بهینهسازی مصرف انرژی، حمایت قاطع از سیاستهای مدیریت سبز و در مسیر تحقق شعار محوری "استان بدون نشر"، طرح حذف ۱۶ دستگاه گرمکن گازی پرمصرف و جایگزینی موفقیتآمیز آنها با ۱۵ دستگاه گرمکن الکتریکی (هیت باکس) کممصرف در تمامی ایستگاههای CGS استان به بهرهبرداری رسید.
رحمان محمودی افزود: تنها در فاز اول اجرایی این طرح و با خاموش شدن دائمی ۱۶ دستگاه گرمکن گازی برای همیشه، مقدار ۵۸۱ هزار متر مکعب گاز طبیعی صرفهجویی میشود که این رقم، گام بزرگی در راستای تحقق اهداف شرکت و استان "بدون نشر" به شمار میرود.
وی با تاکید بر تعهد شرکت به مسئولیتهای زیستمحیطی و اقتصادی افزود: گرمکنهای گازی یکی از کمبازدهترین و در عین حال پرمصرفترین تجهیزات موجود در ایستگاههای گاز هستند که نه تنها مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه با تولید مقادیر قابل توجهی از گازهای حاصل از احتراق، همواره نگرانیهای زیستمحیطی ایجاد کرده و از این رو، همواره کانون توجه و تلاش مهندسان برای یافتن راهکارهای بهینهسازی بودهاند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: علاوه بر چالشهای زیستمحیطی و مصرف بالای انرژی، هزینههای جاری و بالای نگهداری و تعمیرات مستمر این تجهیزات گازی قدیمی، همواره یکی از معضلات و بارهای مالی قابل توجه برای شرکت محسوب میشد؛ جایگزینی این دستگاهها، علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت، به کاهش چشمگیر این هزینههای عملیاتی نیز کمک خواهد کرد.
محمودی افزود: این طرح مهم با اهداف چندگانه و محوری شامل کاهش پایدار مصرف سوخت در ایستگاههای انتقال و توزیع گاز، افزایش چشمگیر سطح ایمنی عملیات، بهبود قابل ملاحظه راندمان حرارتی سیستمها و در نهایت، کاهش محسوس انتشار گازهای گلخانهای در محیط زیست استان، برنامهریزی و به اجرا درآمد.
وی گفت: با اجرای کامل این پروژه، انتظار میرود صرفهجویی بسیار قابل توجهی در مصرف کلی انرژی و همچنین کاهش محسوس در هزینههای عملیاتی و نگهداری شرکت حاصل شود.