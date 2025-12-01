به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دادستانی کل آنکارا پس از آنکه افراد زیادی با شکایت از حالت تهوع و استفراغ از مرکز تماس اورژانس ۱۱۲ در چندین منطقه آنکارا درخواست کمک و ۱۵۳ نفر نیز با نشانه‌های مسمومیت غذایی به بیمارستان‌های مختلف آنکارا مراجعه کردند، تحقیقاتی را آغاز و برای چهار مظنون، از جمله صاحب یک شرکت توزیع غذا‌های آماده حکم بازداشت صادر کرد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده ۵۰ نفر از ۱۵۳ نفری که در بیمارستان‌های مختلف تحت درمان قرار گرفته‌اند، مرخص شده و مابقی آنان برای مداوا بستری شده‌اند.

گفته می‌شود این افراد از یک شرکت توزیع غذای آماده، دونر مرغ مصرف کرده‌اند و یافته‌های آزمایشگاهی حاکی از آن است که علت مسمومیت این افراد مرغ‌های فاسد بوده است.