به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ احمد ملکی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری مرزبانی استان، فردی را که قصد داشت ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی را در بجنورد توزیع کند، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی افزود: در ۱۰ روز گذشته نیز بیش از ۲۶ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در چهار عملیات مجزا توسط پلیس کشف شده است.