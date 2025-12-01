پخش زنده
دانشگاه بیرجند میزبان نمایشگاهی با حضور ۲۰ شرکت دانش بنیان و ۲۲ دستگاه اجرایی به مناسبت هفته پژوهش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۲۲ دستگاه اجرایی، ۲۰ شرکت دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مناسبت هفته پژوهش دستاوردهای علمی خود را در قالب ۳۵ غرفه به نمایش گذاشتند.
نمایشگاه علمی و پژوهشی استان در سالن امید دانشگاه بیرجند تا سه روز دیگر دایر است از دو دستاورد نوآورانه هنرجویان هنرستان شهید قویم اسلامیۀ فردوس نیز رونمایی شد.
این دو محصول شامل خودرو خورشیدی تابان و موتور چهارچرخ کویرنوردی پیروز است توسط هنرجویان رشته مکانیک خودرو و با بهرهگیری از قطعات ضایعاتی و دور ریختنی طراحی و ساخته شدهاند
تابان به عنوان یک خودروی خورشیدی، با هدف استفاده از انرژی پاک و ترویج فناوریهای سازگار با محیط زیست تولید شده است.
پیروز نیز یک موتور چهارچرخ کویرنوردی است که با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه فردوس و وجود عرصههای کویری، طراحی آن کاربردی و مبتنی بر نیازهای محلی انجام شده است.
استاندار خراسان جنوبی در بازدید از این نمایشگاه گفت: توسعه استان نیازمند ایده های فناورانه در بخشهای مختلف است که باید از پژوهشگران درهمه بخشها حمایت شود.
هاشمی افزود: طرحهای پژوهشی و فعالیتهای دانشبنیان از محل تبصره ۱۸، یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاهها و نیز اعتبارات استانی حمایت میشوند.
وی همچنین با بیان اینکه کارهای پژوهشی باید بر اساس نیازهای واقعی استان باشد گفت: خراسان جنوبی در حوزههای معادن، کشاورزی و گردشگری و آب نیاز جدی به پژوهشهای کاربردی دارد، که در این راستا دست نیاز به سوی پژوهشگران دراز میکنیم .