به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

معاون محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

درگذشت همسر گرامیتان سرکار حاجیه خانم فاطمه حیدری در سانحه دلخراش رانندگی و مصدوم شدن فرزندان عزیزتان موجب تاسف و اندوه فراوان گردید. از خداوند منان برای آن بانوی مومنه غفران و بهره مندی از عنایت بانوی دوسرا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای فرزندانتان سلامتی و بهبود هرچه سریعتر و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی.