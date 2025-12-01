به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره آموزش وپرورش آباده گفت: همانند سال‌های گذشته ، امسال هم مسابقات قرآن، عترت و نماز در مدارس شهرستان آباده با استقبال پر شور دانش آموزان قرآنی برگزار شد.

قاسم خلیفه افزود: ۱۴۰۰ دانش دوره ابتدایی در مسابقات قرآن شرکت کردند که از این تعداد ۴۰۰ نفر برتر شناخته شدند.

او ادامه داد: در این مسابقات ۱۰۰۰ نفر دانش آموز دوره اول و دوم متوسطه پسر و دختر در رشته‌های مختلف قرآن، عترت و نماز شرکت کردند که ۵۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند و ۲۰ نفر از این تعداد نیز در سطح استان مقام‌هایی را کسب کردند و دو نفر نیز به مسابقات مرحله کشوری راه یافتند.

رئیس اداره آموزش وپرورش آباده بیان کرد: در این مراسم که با حضور اولیا، مربیان و مدیران مدارس شهرستان آباده در سالن یاس آموزش و پرورش برگزار شد از دانش آموزان برتر مسابقات قرآن در سطح شهرستان و استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.