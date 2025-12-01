پخش زنده
امروز: -
شهرداری اصفهان موفق به دریافت جایزه جهانی خشت طلایی ۲۰۲۵ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در آیین رویداد بینالمللی «تهران ۲۰۲۵» دستاوردهای برگزیده حوزه مدیریت شهری معرفی و اصفهان موفق شد در بخش «نوآوری و مدیریت شهری» جایزه جهانی خشت طلایی ۲۰۲۵ را دریافت کند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح «پایدارسازی برق تقاطعهای شهر اصفهان» بهعنوان تجربه برتر مدیریت انرژی و تابآورسازی زیرساختهای ترافیکی ارائه شد و مورد توجه داوران بینالمللی قرار گرفت.
سعید ساکت افزود: این طرح با هدف جلوگیری از اختلال در عملکرد چراغهای راهنمایی و سامانههای نظارت تصویری در دورههای ناترازی برق اجرا و تاکنون برق ۲۰۹ تقاطع از مجموع ۲۲۰ تقاطع شهر پایدارسازی شده است.
وی افزود: در این طرح، بیش از پنجهزار و ۳۲۰ چراغ راهنمایی و ۲۲۰ سامانه نظارت تصویری بدون درنگ فعال بوده و تداوم عملکرد آنها نقش قابل توجهی در ایمنی معابر و مدیریت هوشمند ترافیک داشته است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان، انتخاب این طرح را نشاندهنده توجه مدیریت شهری اصفهان به اولویتهای علمی، مدیریت پایدار انرژی و تقویت تابآوری زیرساختها دانست.
وی با اشاره به همکاری واحدهای تخصصی و اجرایی گفت: این دستاورد حاصل فعالیت مشترک مرکز کنترل ترافیک، واحدهای نظارت تصویری، اداره کل اجرایی و مناطق پانزدهگانه و حمایت شهردار و کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر است.
ساکت افزود: ارتقای تابآوری شهری و گسترش تعاملات ملی و بینالمللی در برنامههای آینده معاونت دنبال میشود و تجربه طرحهای زیرساختی توسعه مییابد.