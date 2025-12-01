به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در این مدت آرام و شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی و امور دریانوردی مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده با افزایش و گذر ابر در آسمان استان، احتمال رگبار پراکنده باران در نواحی دریایی و جزایر و برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا در استان داریم.