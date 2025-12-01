به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان گفت: طرح نهر کشاورزی روستای حلب با طول ۷ کیلومتر و با بهره‌گیری از فناوری بتن پارچه‌ای، با هدف کاهش هدررفت آب به بهره برداری رسید.

رضایی، با اشاره به ویژگی‌های این طرح گفت: استفاده از فناوری‌های نوین از جمله بتن پارچه‌ای در اجرای نهر‌های کشاورزی، نقش مؤثری در افزایش راندمان انتقال آب، جلوگیری از هدررفت منابع آبی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبرسانی باغات و مزارع دارد.

وی افزود: این طرح نمونه‌ای موفق از به‌کارگیری دانش فنی جدید در حوزه کشاورزی و توسعه پایدار مناطق روستایی است.