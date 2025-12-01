رئیس اداره گشت های سیار تعزیرات حکومتی خوزستان از کشف و توقیف مقادیری مواد خوراکی غیر بهداشتی در اهواز و تشکیل پرونده در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شهریاری گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی اهواز مقادیری مواد خوراکی غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.

وی افزود: این مواد شامل ۸۴ بشکه ۲۰ لیتری آبلیمو، ۱۸۰ بطری یک و یک و نیم لیتری آب انار، ۴ هزار و ۲۶۰ کیلو زیتون، ۲ هزار کیلو خیارشور و ۳۰ کیلوگرم خرما هستند.

شهریاری اظهار داشت: اقلام خوراکی غیر قابل مصرف پس از کشف در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفت و پس از اثبات تخلف گزارش‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال و جهت رسیدگی به شعبه دهم ارجاع شد.