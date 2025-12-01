پخش زنده
مهلت ارسال آثار بخش مردمی به یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان تا پانزدهم آذر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان گفت: در راستای استفاده از ظرفیت تولید محتوا فعالان غیر رسانهای در استان اصفهان، بخش مردمی به یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان اصفهان افزوده شد.
مجید صلاحی افزود: رقابت مردمی در بخشهای داستانک، گزارش مکتوب، عکاسی با موبایل، کاریکاتور، نماهنگ، فن بیان و طنز در محورهای دفاع مقدس، خانواده و جمعیت، همبستگی و انسجام ملی و حفظ محیط زیست اجرا میشود و دانش آموزان، دانشجویان و افراد علاقهمند به تولید محتوا میتوانند در این رویداد شرکت کنند.
وی افزود: برای ارسال آثار در بخش مردمی، نیازی به انتشار در رسانه یا فضای مجازی نیست و همه محتواهای تولید شده در پنج سال گذشته میتوانند در این رویداد شرکت کنند.
علاقهمندان به شرکت در بخش مردمی آثار خود را به نام کاربری https://eitaa.com/ghabiran در ایتا ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی Brisf.ir مراجعه و با شماره ۰۹۲۱۴۶۲۶۲۵۲ تماس بگیرند.