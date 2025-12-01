به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد قطره افزود: بارش باران، احتمال رعد و برق، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف، وزش باد به نسبت شدید، رخداد پدیده مه، کاهش دید و دمای بیشینه و کمینه از پیامد‌های این سامانه است.

وی افزود: سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

به گفته کارشناس هواشناسی استان شدت بارش‌ها برای اواخر روز سه شنبه (۱۱/۰۹/۱۴۰۴) تا بعد از ظهر چهارشنبه (۱۲/۰۹/۱۴۰۴) و روز جمعه (۱۴/۰۹/۱۴۰۴) می‌باشدکه طی روز جمعه گستردگی بارش‌ها بیشتر خواهد بود.