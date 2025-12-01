با وجود تحریم‌ها، روند توسعه و تولید در واحد‌های صنعتی استان اصفهان ادامه دارد و دشمن نتوانسته سدّ راه پیشرفت صنعت کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در در جریان برنامه بازدید‌های میدانی ستاد اقتصاد مقاومتی از دو واحد بزرگ صنعتی فعال در حوزه روشنایی، نیروگاه و پنل‌های خورشیدی و همچنین آیفون‌های تصویری در منطقه صنعتی اشترجان گفت: فعالان بخش تولید «فرماندهان جبهه اقتصاد مقاومتی» هستند و با وجود محدودیت‌ها، چرخ صنعت را به حرکت درآورده‌اند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با تأکید بر تلاش جهادگونه فعالان صنعت گفت: با وجود تحریم ها، کارآفرینان کشور با عزم و اراده موجب افتخار ایران هستند.

وی ظرفیت‌های صنعتی استان اصفهان را فرصت مهمی برای حل بخشی از چالش‌های ملی دانست.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، یکی از موانع تولید را ناکافی بودن برخی قوانین عنوان کرد و خواستار ورود مجمع نمایندگان استان برای اصلاح آنها شد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری همچنین رفع تعهدات ارزی را یکی دیگر از مشکلات جدی واحد‌های صنعتی خواند و اعلام کرد که دادستانی از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر حل این مشکل با همکاری بانک مرکزی است.

وی با اشاره به تنوع مشکلات واحد‌های تولیدی تأکید کرد که حل این مسائل فقط بر عهده اداره صمت نیست و تمام مدیران باید در حوزه مسئولیت خود وارد عمل شوند.

وی در بازدید از یکی از واحد‌های صنعتی بزرگ، این واحد تولیدی را نمونه موفقی از تولید و صادرات دانست و گفت: این کارخانه با بیش از هزار نیروی کار، نقش مهمی در صنعت کشور دارد.

رئیس کل دادگستری استان، اشتغال بیش از ۲۵۰ مددجوی جرایم غیرعمد و محکومان مالی در این شرکت را اقدامی ارزشمند دانست و تاکید کرد این حرکت در دیگر واحد‌ها نیز ترویج شود.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رفع تعهدات ارزی را از مشکلات مهم صنعت استان دانست و تاکید کرد: دادستانی استان در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر کارگروه‌های مرتبط، مصمم در رفع آن از طریق بانک مرکزی است و تا کنون اقدامات خوبی در این خصوص نیز تحقق یافته است.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ بازدید از واحد‌های تولیدی استان صورت گرفته و در این بازدید‌ها مسائل و موانع تولید بررسی و برای رفع آنها از طریق کارگروه‌های تخصصی پیگیری شده است.