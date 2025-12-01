پخش زنده
آتشسوزی گسترده یک انبار علوفه و محل نگهداری اسب در روستای کلاکوب شهرستان مشهد با تلاش آتشنشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: حدود ساعت ۳ بامداد امروز، دوشنبه این آتشسوزی اعلام شد و حدود ۲۵ آتشنشان از پنج ایستگاه به محل اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: عملیات مهار آتش با توجه به وسعت آتشسوزی (۱۵۰ متر مربع) و نوع مواد سوختنی با دشواریهای زیادی همراه بود، اما با سرعت عمل و مهارت آتش نشانان، آتش تحت کنترل درآمد.
وی اضافه کرد: این آتشسوزی خسارت جانی نداشت، اما عملیات کاوش و لکهگیری برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد آتش همچنان ادامه دارد.
هزار و ۸۰۰ آتشنشان در کلانشهر مشهد خدمترسانی میکنند.