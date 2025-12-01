به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، به گفته‌مریم بهروزی، امروز، عبور متناوب موج تراز میانی جو، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ساعات عصر و شب در ارتفاعات استان بارش‌های رگباری خفیف و ناچیز محتمل است.

کارشناس هواشناسی افزود: روز سه‌شنبه جو استان مجدداً پایدار خواهد بود، اما روز چهارشنبه با شمالی شدن سوی جریانات، کاهش دما و وزش باد‌های شمالی رخ می‌دهد.

بهروزی افزود: شدت وزش باد در کانال‌های بادی استان به‌ویژه شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا بیشتر خواهد بود.

بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: در ارتفاعات شمالی استان پدیده مه و احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف پیش‌بینی می‌شود.